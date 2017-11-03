В "Связном" заявили, что первую партию iPhone X продадут за выходные

Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Первая партия смартфонов iPhone X, продажи которого стартовали в пятницу, в "Связном" продадут в течение выходных, рассказал РИА Новости представитель компании Сергей Тихонов.

По его словам, компания отмечает ажиотажный спрос на новинки.

Следующая партия появится в магазинах "Связного" и С-store на следующей неделе, рассказал Тихонов.

"Приоритетом, как и в случае со стартом продаж, будет пользоваться предоплаченные заказы, оформленные в "Связном" и С-store. На данный момент устройства доступны в очень ограниченном количестве в ряде магазинов "Связного" в различных городах страны", — сказал он.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.