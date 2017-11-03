Медведев призвал активнее работать над реализацией договора о ЗСТ стран СНГ

ТАШКЕНТ, 3 ноя — РИА Новости. Реализация в полном объеме положений договора стран СНГ о Зоне свободной торговли позволит обеспечить рост товарооборота и будет стимулировать экономики стран Содружества, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ.

"Если мы полностью реализуем заложенные в нем положения, то в наших экономиках исчезнут ненужные издержки и будет обеспечен рост товарооборота", — сказал Медведев.

Он отметил, что в этом направлении за последний год достигнуты определенные успехи, во взаимной торговле стали чуть сдержаннее применяться защитные антидемпинговые меры, снижены ставки вывозных таможенных пошлин по отдельным группам товаров.

"Но вместе с тем этого недостаточно. Необходима системная заинтересованная работа всех участников договора по снятию барьеров, по упрощению процедур, по внедрению технологий. Только так мы сможем добиться качественных изменений в торговом режиме и создать на пространстве СНГ конкурентные условия для бизнеса", — сказал Медведев.

Он проинформировал Совет глав правительств стран-участниц СНГ о положительной динамике в области взаимной торговли.

"В текущем году, это все отметили, есть положительная динамика взаимной торговли, мы вышли в рост. Товарооборот в рамках СНГ за первое полугодие увеличился примерно на четверть, товарооборот с третьими странами — почти на 27%", — сказал Медведев, выступая на заседании Совета в широком составе.

Российский премьер добавил, что в ходе обсуждения вопроса в узком составе были намечены дальнейшие шаги, как закреплять эти экономические успехи.

Он напомнил, что Содружество является ведущей площадкой для развития многовекторных связей стран региона с фундаментальной договорно-правовой базой. "Ни одна наша международная организация, в которой мы участвуем, такой развитой договорно-правовой базы не имеет. Это, откровенно сказать, нужно ценить, это дает возможности для поиска взаимоприемлемых решений, нахождения компромиссов", — подчеркнул премьер.

Он заверил, что Россия, как и прежде, привержена ценностям и стратегическим целям содружества, намерена и впредь укреплять сотрудничество во всех сферах на основе принципов равноправия, доверия и добрососедства.