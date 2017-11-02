Торговый оборот Оренбуржья с Белоруссией вырос в четыре раза

ОРЕНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Объем взаимной торговли предприятий Оренбургской области с белорусскими партнерами с января по сентябрь этого года составил 248,4 миллионов долларов, что почти в четыре с половиной раза превышает объем торговли за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

"Оренбуржье и Республику Беларусь связывает соглашение о сотрудничестве, план совместных действий. Между десятками предприятий и организаций наших стран установлены партнерские связи. В Оренбургской области зарегистрированы 13 предприятий с участием белорусского капитала", — сказал заместитель председателя правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Михаил Маслов на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству Оренбургской области с Республикой Беларусь. Заседание состоялось в рамках форума "Оренбуржье — сердце Евразии".

Кроме того, сопредседатель группы, руководитель белорусской делегации, председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик отметил, что экспорт оренбургских товаров в Республике Беларусь превышает импорт.

"Нам есть, над чем работать. Мы заинтересованы в сотрудничестве с оренбургскими коллегами", — сказал Ефимчик.

В пресс-службе добавили, что стороны планируют продолжить сотрудничество в сфере сельского хозяйства и ведут переговоры о создании совместного производства для организации на базе АО "Бузулукский механический завод".

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