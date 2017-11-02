Торговый оборот Оренбуржья с Белоруссией вырос в четыре раза

ОРЕНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Объем взаимной торговли предприятий Оренбургской области с белорусскими партнерами с января по сентябрь этого года составил 248,4 миллионов долларов, что почти в четыре с половиной раза превышает объем торговли за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
Кроме того, сопредседатель группы, руководитель белорусской делегации, председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик отметил, что экспорт оренбургских товаров в Республике Беларусь превышает импорт.
"Нам есть, над чем работать. Мы заинтересованы в сотрудничестве с оренбургскими коллегами", — сказал Ефимчик.
В пресс-службе добавили, что стороны планируют продолжить сотрудничество в сфере сельского хозяйства и ведут переговоры о создании совместного производства для организации на базе АО "Бузулукский механический завод".