Ирак поддержит продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 года

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ирак поддержит любое решение нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), включая продление сделки на девять месяцев после марта 2018 года для поддержания нефтяных цен, сообщил министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби.

По его словам, которые приводит агентство Блумберг , страны пока не обсуждали увеличение объемов сокращения добычи нефти в рамках венской сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В четверг глава министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом обсудил сделку ОПЕК+ и возможность ее продления при необходимости. В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что соглашение о сокращении добычи нефти, если будет продлено, то как минимум до конца 2018 года.

Согласно данным октябрьского доклада ОПЕК, Ирак в сентябре увеличил добычу нефти в месячном выражении на 31,6 тысячи баррелей в сутки, до 4,494 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с октябрем прошлого года добыча в государстве снизилась на 67 тысяч баррелей в сутки против обещанных 210 тысяч баррелей. Таким образом, Ирак в сентябре выполнил свои обязательства по сделке ОПЕК+ лишь на 32%.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным. Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона. Сложившаяся ситуация создает угрозу и экспорту нефти из региона.