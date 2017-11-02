Россия усилила контроль мясной продукции шести бразильских компаний

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россельхознадхзор вводит режим усиленного контроля в отношении мясной продукции шести бразильских компаний из-за несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям, сообщает российское ведомство в четверг.

"Россельхознадзором принято решение о введении усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести бразильский предприятий, обладающих правом поставок животноводческой продукции на территорию России. Причиной усиления контроля стало выявление несоответствий поступающей в Россию продукции требованиям законодательства", — говорится в сообщении.

Под ограничения попали замороженные свинина и говядина, а также мясо птицы. Полный список производителей данной продукции опубликован на сайте Россельхознадзора.

Российское ведомство обещает ввести временные ограничения на поставки в случае повторного выявления в продукции этих предприятий отклонений от существующих в РФ ветеринарно-санитарных требований.