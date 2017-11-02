Пассажиропоток из аэропортов Ямала за 9 месяцев 2017 года вырос на 1,8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Пассажиропоток из аэропортов Ямала за девять месяцев 2017 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до почти 640 тысяч человек, сообщает в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа сравнили показатели перевозок воздушным транспортом за девять месяцев 2017 года с показателями за аналогичный период 2016 года. С января по сентябрь из аэропортов округа отправлено 639 811 пассажиров, что больше на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также вырос объем отправки почты на 3,05 тонны, или 1,36%. В то же время наблюдается снижение показателей по отправкам грузов на 1 943,5 тонн, или на 31%", — говорится в сообщении.

Количественные показатели прибывших пассажиров, груза и почтовых отправлений с начала года показывают рост. В аэропорты округа прибыло почти 630 тысяч человек, что на 2,25% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Аэропорты Ямала приняли 2,9 тысячи тонн грузов, что больше на 1,36%. Получено 497,71 тонн почтовых отправлений, что на 14,42% больше показателей прошлого года, отмечает правительство.

Округ субсидирует шесть межрегиональных и 31 межмуниципальный маршрут. Межрегиональные рейсы – это "Надым – Москва", "Надым – Тюмень", "Ноябрьск – Москва", "Ноябрьск – Тюмень", "Тюмень – Толька", "Тюмень – Тарко-Сале".

Всего на территории автономного округа находятся 10 аэропортов, семь из которых осуществляют прием и отправку пассажиров, почты и грузов по межмуниципальным и межрегиональным направлениям. Аэропорты городов Салехард, Новый Уренгой, Надым и Ноябрьск имеют взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием и способны принимать воздушные суда всех типов. Населенные пункты Тарко-Сале, Уренгой и Толька имеют аэропорты с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и обслуживаются турбовинтовыми воздушными судами и вертолетами всех типов, уточняют власти.

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