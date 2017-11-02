Экс-глава "Почты России" Страшнов стал операционным директором "Еврохима"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший глава "Почты России" Дмитрий Страшнов назначен на новую должность операционного директора группы "Еврохим", одной из ведущих мировых агрохимических компаний, говорится в пресс-релизе "Еврохима".

"Господин Страшнов будет отвечать за оперативное управление глобальным бизнесом "Еврохима" и его дальнейшее развитие на мировой арене. Он будет работать в штаб-квартире группы в Цуге, Швейцария, под руководством Дмитрия Стрежнева, генерального директора группы "Еврохим", — сообщает компания.

"В период значительного роста "Еврохима", нам нужен был человек, который смог бы существенно укрепить нашу управленческую команду, и мы рады приветствовать Дмитрия Страшнова в качестве нашего нового операционного директора", — отметил гендиректор "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, слова которого приводятся в релизе.

Он также указал, что опыт и карьерные успехи Страшнова позволят ему внести значительный и позитивный вклад в дальнейшее развитие бизнеса группы. "Я надеюсь, что смогу содействовать дальнейшему росту бизнеса "Еврохима", а также его дальнейшей экспансии на мировом уровне", — сказал в свою очередь бывший глава "Почты России".

Страшнов занимал должность гендиректора "Почты России" с апреля 2013 до июля 2017 года. Он пришел в компанию в период почтового коллапса, когда в трех столичных аэропортах скопилось 500 тонн необработанной почты, Россия не принимала международные отправления. До работы в "Почте" Страшнов был главой сотового оператора Tele2 Russia, а также работал гендиректором Philips Consumer Electronics в РФ.

Холдинг "Еврохим" был основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.