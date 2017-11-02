Экс-глава "Почты России" Страшнов стал операционным директором "Еврохима"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший глава "Почты России" Дмитрий Страшнов назначен на новую должность операционного директора группы "Еврохим", одной из ведущих мировых агрохимических компаний, говорится в пресс-релизе "Еврохима".
"В период значительного роста "Еврохима", нам нужен был человек, который смог бы существенно укрепить нашу управленческую команду, и мы рады приветствовать Дмитрия Страшнова в качестве нашего нового операционного директора", — отметил гендиректор "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, слова которого приводятся в релизе.
Он также указал, что опыт и карьерные успехи Страшнова позволят ему внести значительный и позитивный вклад в дальнейшее развитие бизнеса группы. "Я надеюсь, что смогу содействовать дальнейшему росту бизнеса "Еврохима", а также его дальнейшей экспансии на мировом уровне", — сказал в свою очередь бывший глава "Почты России".
Холдинг "Еврохим" был основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.