Хакасия готовит соглашение о подключении Черногорска к Абаканской ТЭЦ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство Хакасии готовит соглашение о сотрудничестве с Сибирской генерирующей компанией по переводу потребителей Черногорска на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ, сообщило региональное правительство.

СГК также продолжит эксплуатацию котельной в селе Подсинее. "Реализацию этих и других намерений стороны планируют отразить в соглашении о сотрудничестве. Документ будет подписан между правительством Хакасии и ООО "СГК", — отмечается в сообщении по итогам встречи и.о. первого заместителя главы Хакасии Олега Нама с главой энергокомпании Михаилом Кузнецовым.

Проект подключения Черногорска к Абаканской ТЭЦ предусматривает и поэтапную реконструкцию городских тепловых сетей. Она будет вестись параллельно со строительством тепломагистрали от ТЭЦ.

В СГК отмечают, что резервов тепловой мощности Абаканской ТЭЦ достаточно, чтобы обеспечить теплоснабжением потребителей Черногорска. Сегодня резерв тепловой мощности Абаканской ТЭЦ составляет 800 Гкал, максимальная загруженность по Абакану – 375 Гкал, для Черногорска необходимо всего 125 Гкал. Нынешней мощности хватит и для того, чтобы обеспечить крупнейшие города республики на ближайшие 10 лет.

По словам Кузнецова, создание механизма, гарантирующего возврат инвестиций на долгосрочный период, позволит инвестору реализовать дорогостоящий проект без увеличения стоимостной нагрузки на потребителей.

Реализация проекта займет два года и может быть завершена до 2020 года. Компания рассчитывает окупить проект за 10-15 лет.