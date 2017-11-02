ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Российские энергокомпании тщательно изучают новые санкции США и будут корректировать свои планы в соответствии с ними, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Наши компании, безусловно, изучают сейчас эти принятые решения, будут корректировать свои планы действий", — сказал Новак.

Он также отметил, что и министерство также пристально изучает новые поправки США, но пока не видит критичных последствий.

"Мы сейчас, конечно, внимательно изучаем этот вопрос. Я не вижу ничего такого дополнительного, особенного, что изменило бы ситуацию, которая раньше была…. В целом, на общую добычу в России и на наши планы по развитию это не должно повлиять", — подытожил Новак.

Минфин США 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами.

Согласно документу, физическим и юрлицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без лицензии или иного разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.