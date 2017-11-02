Король Саудовской Аравии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд провел встречу с министром энергетики России Александром Новаком, стороны обсудили сотрудничество в энергетике, АПК и промышленности, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Король Саудовской Аравии подчеркнул особое значение взаимных визитов, обмена делегациями, в том числе по линии бизнес-сообществ. Стороны положительно оценили потенциал расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере посредством участия как в проектах на территории России и Саудовской Аравии, так и в третьих странах. Помимо взаимодействия в разведке, разработке и добыче углеводородного сырья, а также коммерческих операций с нефтью, нефтепродуктами и СПГ Новак выделил сферу технологического взаимодействия.
По мнению Новака, ключевым элементом дальнейшего углубления российско-саудовских отношений является инвестиционное сотрудничество: к настоящему времени РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) осуществили инвестиции на сумму около 1 миллиарда долларов, в том числе в строительство нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим", строительство малых ГЭС в Карелии, ритейлера "Детский мир", строительный холдинг "Ренессанс", аэропорт "Пулково".