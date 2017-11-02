Король Саудовской Аравии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд провел встречу с министром энергетики России Александром Новаком, стороны обсудили сотрудничество в энергетике, АПК и промышленности, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также совместную деятельность в многосторонних форматах в таких сферах как энергетика, сельское хозяйство и промышленность", — говорится в сообщении.

Король Саудовской Аравии подчеркнул особое значение взаимных визитов, обмена делегациями, в том числе по линии бизнес-сообществ. Стороны положительно оценили потенциал расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере посредством участия как в проектах на территории России и Саудовской Аравии, так и в третьих странах. Помимо взаимодействия в разведке, разработке и добыче углеводородного сырья, а также коммерческих операций с нефтью, нефтепродуктами и СПГ Новак выделил сферу технологического взаимодействия.

"Мы заинтересованы, прежде всего, в поставках в Саудовскую Аравию нефтегазового оборудования и создании совместных предприятий по его производству, а также оказании нефтесервисных услуг", — приводятся в сообщении слова министра. Он также отметил, что новым импульсом в развитии стратегического партнерства двух стран может стать сотрудничество в атомной сфере.

По мнению Новака, ключевым элементом дальнейшего углубления российско-саудовских отношений является инвестиционное сотрудничество: к настоящему времени РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) осуществили инвестиции на сумму около 1 миллиарда долларов, в том числе в строительство нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим", строительство малых ГЭС в Карелии, ритейлера "Детский мир", строительный холдинг "Ренессанс", аэропорт "Пулково".