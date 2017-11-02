Импортные материалы в самарских трамваях заменят на российские аналоги

САМАРА, 2 ноя — РИА Новости. Проект реконструкции трамвайной линии в Самаре будет скорректирован с учетом замены импортных материалов в трамваях, говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

"Задание состоит из корректировки проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, разработки сметной и рабочей документации… Максимальная цена контракта составляет 7,6 млн рублей", — говорится в сообщении.

Проект реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от улицы Ташкентской до стадиона "Самара Арена" должен быть завершен в течение трех месяцев после заключения контракта. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки участников торгов до 28 ноября.

Подрядчику предстоит скорректировать проектные решения строительства новой трамвайной линии по Московское шоссе от улицы Ташкентская и до разворотного кольца в районе транспортного узла стадиона к чемпионату мира по футболу. Исполнителю также предстоит предусмотреть замену "импортных материалов подвесок контактной сети и контактного провода на материалы отечественного производства".

Самара является одним из организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас в Самаре идет строительство 45-тысячной "Самара Арены", которая примет 6 матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов турнира. Также в городе ведется реконструкция трамвайной линии, которая будет вести до стадиона "Самара Арена". Протяженность новой ветки составит более двух километров.