ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Министерства транспорта России и Саудовской Аравии в ближайшее время проведут консультации по прямому авиасообщению между странами, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Такой запрос есть, в первую очередь со стороны бизнеса, потому что сегодня прямых рейсов нет, нужно летать с пересадкой через другие страны. Поэтому мы взяли в работу этот вопрос, он обсуждался сегодня на бизнес-форуме как раз. Будут проведены в ближайшее время консультации между нашими министерствами транспорта для того, чтобы выйти на какие-то решения по этому вопросу. Конечно, прямое авиасообщение, на мой взгляд, абсолютно упростило бы, в том числе, и взаимные инвестиции, торговлю, посещение бизнесом наших стран", — ответил Новак на вопрос о введении прямого авиасообщения между странами.