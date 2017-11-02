Сотрудничество Москвы и Эр-Рияда не ограничится нефтью, заявили в РФПИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией не может и не должно ограничиваться только нефтяной сферой, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Два крупнейших производителя и экспортера нефти Россия и Саудовская Аравия совершили гигантский скачок в развитии отношений за последние годы после десятилетий сотрудничества на большой дистанции и фактического отсутствия крепких экономических связей и взаимных инвестиций. Диалог между двумя странами и общее видение вызовов в мировой экономике уже сделали возможным подписание исторического соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК+, которое стабилизировало цены на мировых рынках после их драматического падения", — отмечает глава фонда в статье, написанной для РИА Новости.

По его мнению, и Россия, и Саудовская Аравия крайне заинтересованы в диверсификации экономик и снижении зависимости от нефтегазовых доходов через развитие промышленности и новейших технологий.

"План экономических реформ "Видение-2030", автором которого стал энергичный и популярный в стране наследный принц Мухаммед бен Сальман, предполагает масштабные инвестиции в промышленность и высокие технологии по всему миру, включая Россию. Этот план предоставляет уникальную возможность для высокодоходных совместных инвестиций, и российские компании могут этой возможностью воспользоваться", — считает Дмитриев.

Он подчеркивает, что РФПИ рассматривает сотрудничество и совместные инвестиции с Саудовской Аравией как одно из приоритетных направлений своей деятельности. Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) еще в 2015 году объявил о намерении вложить 10 миллиардов долларов в российскую экономику через партнёрство с РФПИ. На сегодняшний день РФПИ и PIF проинвестировали свыше 1 миллиарда долларов, вложив эти средства в ряд российских публичных компаний, а также в более чем 8 инвестиционных проектов в таких сферах, как нефтехимия, энергетика, транспортная инфраструктура и ритейл.

"Развитие саудовской промышленности потребует иностранных технологий и экспертизы, которые есть у многих российских промышленных компаний, являющихся лидерами в своих секторах. Как сказал наследный принц Мухаммед бен Сальман, в Саудовской Аравии ждут "предпринимателей, способных мечтать". В России нет недостатка в таких предпринимателях", — отмечает Дмитриев.