Россия ограничила ввоз мяса птицы из Болгарии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор со 2 ноября ввел временные ограничения на ввоз в РФ мяса птицы и мясной продукции из птицы со всей территории Болгарии, соответствующее указание опубликовано на сайте ведомства.

Россельхознадзор указывает, что причиной введения ограничений стало ухудшение эпизодической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц на территории Болгарии (Добрическая область).

Так, ограничения касаются мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.

Кроме того, под ограничения попадают корма и кормовые добавки для птиц, за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки. Отмечается, что в связи с этим, при поставках живой птицы и инкубационного яйца в РФ из Болгарии должна быть внесена запись "кроме Добрической области, Болгарии".

Россельхознадзор, начиная с декабря, начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.