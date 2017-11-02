В PGNiG рассказали, почему затягивается решение по иску к "Газпрому"

ВАРШАВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение по иску польской государственной энергетической компании PGNiG к "Газпрому" по пересмотру цен на газ откладывается из-за болезни судьи, заявил глава компании Петр Вожняк.
В ноябре 2014 года PGNiG направило в "Газпром" ходатайство об изменении условий контракта с целью корректировки ценовых условий с учетом ситуации на европейском рынке природного газа. Причиной пересмотра, по мнению компании, являются существенные изменения, наблюдаемые на энергетическом рынке Европы в последние годы.
Ранее "Газпром" сообщил, что решение суда должно быть вынесено не позднее 30 ноября 2017 года.