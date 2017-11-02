Siemens просит приостановить спор со структурами "Ростеха" из-за "турбин"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Представитель Siemens заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство о приостановлении дела по своему иску к структурам "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Арбитражный суд Москвы в четверг рассматривает иск Siemens к двум структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ), — в котором немецкий концерн требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций. Истец также требует применить последствия недействительности сделки, а именно обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens, которая является вторым истцом в этом процессе.