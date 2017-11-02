Siemens затягивает суд по турбинам в Крыму, заявили в "Технопромэкспорте"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Siemens затягивает судебный процесс по поставкам турбин в Крым, заявил журналистам представитель "Технопромэкспорта".

Арбитражный суд Москвы в четверг продолжит рассмотрение встречных исков Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

"Очевидно, что наш противник злоупотребляет правом и затягивает процесс. Заявляются новые ходатайства, которые все дальше оттягивают рассмотрение дела по существу", — отметили в компании.

По мнению "Технопромэкспорта", "претензии истца изначально имеют не экономическую, а политическую природу".

"Экономические права Siemens не нарушены, контракт исполнен на 100%, и истец это знает. В ходе спора Siemens фактически добивается, чтобы российские компании и российские суды на российской территории признавали санкционные требования чужой международной организации – Евросоюза", — полагают в компании.

В своем иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — Siemens требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей — договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требует обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ является соистцом в этом процессе.