Саудовская Аравия заинтересована в покупке российского энергооборудования

ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере электроэнергетики, в частности в использовании российского энергооборудования, и допускает в будущем возможность локализации российских технологий на своей территории, сообщил РИА Новости глава Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством (РОСА) Андрей Тарасов.

Он отметил, что перспективы сотрудничества в этом направлении обсуждались в рамках визита российской бизнес-миссии в Саудовскую Аравию 1-2 ноября. В ней принимают участие около 50 компаний РФ.

"Саудовские коллеги очень заинтересованы в работе с нами, потому что наша продукция, та, которую мы представляли, у нее, скажем так, есть аналоги в мире, но нет аналогов по цене. Если брать такие компании, как Siemens, то наша продукция процентов на 15 дешевле. Поэтому саудовским коллегам было бы намного выгоднее работать с нами, и они, в принципе, готовы к этому", — сказал Тарасов.

"В среду мы провели очень интересную встречу с Saudi Electric Company…, где представили ряд своих компаний, которые хотели бы работать в Саудовской Аравии, поставлять свою продукцию, но пока не имеют необходимой для этого регистрации, как коммерческой, так и самой Saudi Electric Company", — также сообщил глава РОСА.

Он отметил, что речь, в частности, идет о такой компании, как Московский завод "Изолятор", который выпускает высоковольтные вводы для трансформаторов. "Они, к сожалению, долго очень не могут выйти на рынок, хотя работают со многими: с Южной Кореей, Голландией, Турцией", — отметил Тарасов. Он пояснил, что Саудовская Аравия покупает очень много трансформаторов за рубежом, своих не производит. Но для того, чтобы, например, королевство могло закупить в Турции или в Голландии трансформаторы с российскими вводами, компании "Изолятор" необходимо согласование Saudi Electric Company. "Мы надеемся его добиться в ближайшее время", — отметил глава ассоциации.

Saudi Electric Company также выразила желание в дальнейшем локализовать производство трансформаторов в Саудовской Аравии, добавил он.