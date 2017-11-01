В Оренбуржье построят два новых крупных молочных комплекса

ОРЕНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Инвестиционный проект по строительству двух молочных комплексов на 5,6 тысяч голов скота каждый готовятся реализовать в одном из хозяйств Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В наших планах к 2020 году довести поголовье маточного скота до 10 тысяч голов. Все необходимые ресурсы для реализации этих проектов в Северном районе есть. Мы планируем инвестировать в проект почти 5 миллиардов рублей. Осуществление этих проектов позволит создать 300-350 новых рабочих мест", — сказал руководитель поддерживающей проект управляющей компании "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр, представляя проект губернатору Юрию Бергу.

По его словам, строительство положит начало развитию в хозяйстве молочного скотоводства и обеспечит загрузку мощностей перерабатывающих предприятий ООО "Бугурусланский сыродельный завод" и ООО "Северное молоко".

В свою очередь губернатор Оренбургской области Юрий Берг обещал оказать проекту поддержку властей и заявил, что будет персонально курировать проект.

"Важно, что инвестор поверил в Оренбуржье, и намерен создать сразу триста новых рабочих мест. Задача власти — создать условия, чтобы инвестору было максимально комфортно работать в проекте, осуществить его в плановые сроки", — сказал глава региона.

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