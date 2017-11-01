Прожиточный минимум в Воронежской области в III квартале снизился на 0,21%

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Величина прожиточного минимума в Воронежской области в третьем квартале 2017 года снизилась на 18 рублей и составила 8563 рубля, сообщает в среду правительство региона.

Прожиточный минимум во втором квартале текущего года в Воронежской области равнялся 8581 рублю.

"В Воронежской области за III квартал 2017 года величина прожиточного минимума составила в расчете на душу населения — 8563 рубля", — говорится в сообщении.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 9271 рубль (в предыдущем квартале — 9292 рубля), для пенсионеров — 7165 рублей (7183 рубля). Для детей прожиточный минимум установлен в размере 8424 рубля (8428 рублей).

Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.

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