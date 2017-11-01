В Воронежской области собрали пять миллионов тонн сахарной свеклы

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Воронежские аграрии собрали с полей 5 миллионов тонн сахарной свеклы при урожайности 444 центнера с гектара, сообщает в среду правительство региона.

"Аграрии убрали сахарную свеклу на площади 113,5 тысячи гектаров (85% к площади уборки). При урожайности 444 центнера с гектара валовой сбор корнеплодов составляет 5 миллионов тонн", — говорится в сообщении.

Самая высокая урожайность — в Хохольском (650 центнеров с гектара), Новоусманском (645 центнеров с гектара), Панинском (545,8 центнера с гектара) районах.

Как отмечают областные власти, девять сахарных заводов области работают на полную мощность, норма производительности в сутки составляет 41,6 тысячи тонн.

"По итогам на 1 ноября заводы переработали 2,78 миллиона тонн сырья, выработано 415,2 тысячи тонн сахара. Остаток свеклы на призаводских свеклопунктах составляет 980,2 тысячи тонн, выход сахара (дигестия) – 17,3% (в 2016 году – 15,1%)", — сообщают областные власти.

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