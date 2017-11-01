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Экономика

Что пить будете: треть коньяка в России признали "паленым"

19:5201.11.2017
(обновлено: 20:35 01.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБармен разливает напитки за барной стойкой в клубеБармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ситуация на российском рынке коньяка сложилась критическая: более трети всей продукции – это напитки, содержащие спирт не виноградного происхождения. Не лучше дела обстоят и с шампанским — под него успешно мимикрируют винные газированные напитки с содержанием спирта, воды, красителей и углекислого газа. Насколько глубоко рынок погряз в фальсификате, можно ли это пить, и сколько должен стоить настоящий коньяк – в материале РИА Новости.

Выпечка хлеба на Полесском хлебозаводе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Что выяснилось

В Росалкогольрегулировании рассказали: специалисты провели ряд контрольных исследований и выяснили – из 99 проверенных образцов коньяка 40 не соответствовали ГОСТу. Как пояснили в ведомстве, исследовалась продукция на нелегальных складах и производствах – то есть так, которая заведомо не блещет качеством.

Теперь предстоит выяснить: какова доля фальсификата на легальном рынке. Росалкогольрегулирование, МВД, Роспотребнадзор и Роскачество совместно с Генпрокуратурой перед Новым годом проведут внеплановые проверки производителей и продавцов игристых вин, шампанского, коньяков и бренди.

Эксперты отмечают: ситуация, которая складывается на рынке cейчас, уже внушает опасения относительно результатов предстоящих исследований.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПрилавок со спиртными напитками в магазине
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Прилавок со спиртными напитками в магазине

Сырья нет, а объем растет

Так, по данным Росалкогольрегулирования, объем рынка коньяка в первом полугодии вырос на 12,2%. При этом производство собственного сырья для коньяка, то есть дистиллята, сократилось на 7%, а закупки сырья у зарубежных производителей — уменьшились на 8%. Такой баланс сырья и объемов производства говорит  об одном: подлинность коньяка, который сейчас продается на полках российских магазинов, мягко говоря, вызывает сомнения.

Искажают рецептуру

Чтобы сэкономить на производстве, а заодно и снизить стоимость бутылки коньяка в рознице, легальные производители искажают рецептуру – чаще всего используют спирт не виноградного происхождения.

На профессиональном языке это так называемый белый спирт  — обычный зерновой ректификат. Этиловый спирт, вода, ароматизатор и краситель – самая простая и "безобидная" формула изготовления фальсификата.  

30% рынка

В российском Союзе производителей коньяка признали – объемы поддельного коньяка действительно велики. По оценкам отраслевой  ассоциации его доля на легальном рынке составляет порядка 30% — такой коньяк производят либо из дистиллятов невиноградного происхождения, либо их выдержка не соответствует заявленной.

Работа птицефабрики Гурьевская в Калининградской области.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Это позволяет производителям уменьшать стоимость продукта, но по сути это обман потребителя. Фактически каждая третья бутылка коньяком не является. Конечно, в большинстве случаев это не подкрашенный чай, ведь уровень подделок постоянно растет", — рассказала председатель Союза производителей коньяка Ирина Бушина.

С оценкой масштабов доли поддельного коньяка на российском рынке соглашается и Вадим Дробиз, руководитель проекта Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА".

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАлкогольный отдел в супермаркете
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Алкогольный отдел в супермаркете

"Такой фальсификат для здоровья безопасен, но откуда он берется? Все потому, что государство с 2000 года перестало гарантировать качество продукции. Этим должен заняться Роспотребнадзор, а у них обычно результаты совсем другие   - процент негодной продукции минимален", — отмечает он.

Винные напитки против шампанского

Регуляторов беспокоит и то, что шампанское с рынка вытесняют винные газированные напитки – они в два раза дешевле, но сделаны не из винограда, а из смеси воды, спирта, красителей, ароматизаторов и углекислого газа. А бывает, что и маскируются под игристое.

Суррогатный алкоголь
© Fotolia / koeva_anna
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Впрочем, как объяснили в "ЦИФФРА", здесь все не так печально. Эти напитки легализовали 2012 году – до этого все они называли себя шампанским, в результате на рынке игристых вин было порядка 40% фальсификата. Но сейчас на бутылке написано "винный газированный напиток", и шампанскому они достаточно сильные конкуренты: в отличие от игристого это дешевый социальный продукт.

"Потом государство ввело понятие "винный напиток" и весь фальсификат из шампанских игристых ушел в сегмент винных напитков", — отмечает Дробиз, по его оценкам, в вине и шампанском осталась какая-то часть фальсификата, но она не превышает 10%.

© Depositphotos / dteuropeБокалы с шампанским
© Depositphotos / dteurope
Бокалы с шампанским

500 рублей минимум

По мнению наблюдателей и представителей отрасли, исправить ситуацию на коньячном рынке и отсечь фальсификат поможет  повышение минимальной розничной цены. Коньяк не должен стоить меньше 500 рублей. Это справедливая цена, соответствующая рыночным реалиям, считают производители.

Кроме того, фальсификат коньяка предлагают вывести с рынка путем его легализации, так же, как это было сделано на винном рынке.

"Появление более дешевого сегмента – бренди  будет ответом на запрос потребителя. Это должен быть продукт, схожий с коньяком, но менее затратный при производстве, и только на основе спиртов виноградного происхождения", — пояснили в Союзе.

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