Что пить будете: треть коньяка в России признали "паленым"

Ситуация на российском рынке коньяка сложилась критическая: более трети всей продукции – это напитки, содержащие спирт не виноградного происхождения. Не лучше дела обстоят и с шампанским — под него успешно мимикрируют винные газированные напитки с содержанием спирта, воды, красителей и углекислого газа. Насколько глубоко рынок погряз в фальсификате, можно ли это пить, и сколько должен стоить настоящий коньяк – в материале РИА Новости.

Что выяснилось

В Росалкогольрегулировании рассказали: специалисты провели ряд контрольных исследований и выяснили – из 99 проверенных образцов коньяка 40 не соответствовали ГОСТу. Как пояснили в ведомстве, исследовалась продукция на нелегальных складах и производствах – то есть так, которая заведомо не блещет качеством.

Теперь предстоит выяснить: какова доля фальсификата на легальном рынке. Росалкогольрегулирование, МВД, Роспотребнадзор и Роскачество совместно с Генпрокуратурой перед Новым годом проведут внеплановые проверки производителей и продавцов игристых вин, шампанского, коньяков и бренди.

Эксперты отмечают: ситуация, которая складывается на рынке cейчас, уже внушает опасения относительно результатов предстоящих исследований.

Сырья нет, а объем растет

Так, по данным Росалкогольрегулирования, объем рынка коньяка в первом полугодии вырос на 12,2%. При этом производство собственного сырья для коньяка, то есть дистиллята, сократилось на 7%, а закупки сырья у зарубежных производителей — уменьшились на 8%. Такой баланс сырья и объемов производства говорит об одном: подлинность коньяка, который сейчас продается на полках российских магазинов, мягко говоря, вызывает сомнения.

Искажают рецептуру

Чтобы сэкономить на производстве, а заодно и снизить стоимость бутылки коньяка в рознице, легальные производители искажают рецептуру – чаще всего используют спирт не виноградного происхождения.

На профессиональном языке это так называемый белый спирт — обычный зерновой ректификат. Этиловый спирт, вода, ароматизатор и краситель – самая простая и "безобидная" формула изготовления фальсификата.

30% рынка

В российском Союзе производителей коньяка признали – объемы поддельного коньяка действительно велики. По оценкам отраслевой ассоциации его доля на легальном рынке составляет порядка 30% — такой коньяк производят либо из дистиллятов невиноградного происхождения, либо их выдержка не соответствует заявленной.

"Это позволяет производителям уменьшать стоимость продукта, но по сути это обман потребителя. Фактически каждая третья бутылка коньяком не является. Конечно, в большинстве случаев это не подкрашенный чай, ведь уровень подделок постоянно растет", — рассказала председатель Союза производителей коньяка Ирина Бушина.

С оценкой масштабов доли поддельного коньяка на российском рынке соглашается и Вадим Дробиз, руководитель проекта Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА".

"Такой фальсификат для здоровья безопасен, но откуда он берется? Все потому, что государство с 2000 года перестало гарантировать качество продукции. Этим должен заняться Роспотребнадзор, а у них обычно результаты совсем другие - процент негодной продукции минимален", — отмечает он.

Винные напитки против шампанского

Регуляторов беспокоит и то, что шампанское с рынка вытесняют винные газированные напитки – они в два раза дешевле, но сделаны не из винограда, а из смеси воды, спирта, красителей, ароматизаторов и углекислого газа. А бывает, что и маскируются под игристое.

Впрочем, как объяснили в "ЦИФФРА", здесь все не так печально. Эти напитки легализовали 2012 году – до этого все они называли себя шампанским, в результате на рынке игристых вин было порядка 40% фальсификата. Но сейчас на бутылке написано "винный газированный напиток", и шампанскому они достаточно сильные конкуренты: в отличие от игристого это дешевый социальный продукт.

"Потом государство ввело понятие "винный напиток" и весь фальсификат из шампанских игристых ушел в сегмент винных напитков", — отмечает Дробиз, по его оценкам, в вине и шампанском осталась какая-то часть фальсификата, но она не превышает 10%.

500 рублей минимум

По мнению наблюдателей и представителей отрасли, исправить ситуацию на коньячном рынке и отсечь фальсификат поможет повышение минимальной розничной цены. Коньяк не должен стоить меньше 500 рублей. Это справедливая цена, соответствующая рыночным реалиям, считают производители.

Кроме того, фальсификат коньяка предлагают вывести с рынка путем его легализации, так же, как это было сделано на винном рынке.

"Появление более дешевого сегмента – бренди будет ответом на запрос потребителя. Это должен быть продукт, схожий с коньяком, но менее затратный при производстве, и только на основе спиртов виноградного происхождения", — пояснили в Союзе.