Бюджет Ямала в 2018 году впервые за пять лет сформирован бездефицитным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Сформированный правительством Ямало-Ненецкого автономного округа проект закона ЯНАО "Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в среду передан в Законодательное собрание ЯНАО для процедуры рассмотрения депутатским корпусом; бюджет впервые за последние пять лет сформирован бездефицитным, сообщает правительство региона.

"Бюджет Ямала сформирован бездефицитным впервые за последние пять лет и традиционно социально ориентированным. Параметры бюджетного планирования на 2018 год на 20% превысят показатели 2017 года. 80% всего бюджета составят социальные обязательства", — говорится в сообщении.

На днях проект был рассмотрен на очередном заседании правительства ЯНАО. Заместитель главы региона, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, слова которой приводятся в релизе, отметила, что перспективы укрепления доходной базы округа специалисты связывают с налогом на имущество организаций, чему способствует реализация стратегических инвестпроектов: строительство завода по сжижению газа на полуострове Ямал, разработка Новопортовского и Восточно-Мессояхинского месторождений.

"На очередной финансовый год и на плановый период подходы у Ямала остались неизменными: безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств, индексация финансового обеспечения мер соцподдержки, работа над дальнейшим повышением доходов работников бюджетной сферы, включая безусловное выполнение "майских" указов президента РФ", — отмечается в сообщении.

Свинцова отметила, что в 2018-2020 годах в округе будут действовать 27 государственных программ, посредством которых будут реализовываться приоритетные проекты в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других сферах.

"Мы выполним все "майские" указы президента страны по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. При этом мы заложили индексацию социальных выплат, мер материальной поддержки, которые обеспечивает округ льготным категориям ямальцев, и индексацию зарплаты бюджетникам, не вошедшим в перечень майских поручений", – приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Кобылкина.

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