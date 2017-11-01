ФРИИ призвал "инвестировать в людей" для развития цифровой экономики

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Предприниматели и стартапы станут основой развития цифровой экономики, властям РФ нужно инвестировать в развитие человеческого капитала, считает глава Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

"Предприниматели и стартапы возглавят новую цифровую экономику, новую эру и будут в информационном обществе играть доминирующую роль. Мы должны понимать, что цифровая экономика — это в принципе вся наша экономика. Если завтра компания не видит себя в цифровой экономике, то это значит, что завтра этой компании не будет", — заявил Варламов, выступая на Russian internet week (RIW).

По его мнению, основой цифровой экономики являются не средства производства и финансы, а именно люди.

"В этом контексте мы должны на государственном уровне говорить о людях как об основном объекте инвестиций. Именно инвестиций — не затрат на человеческий капитал, затрат на образование, затрат на здравоохранение, а инвестиций в человеческий капитал",- отметил глава ФРИИ.

"Я убежден, что необходимо на уровне правительства принять программу, госполитику в области развития человеческого капитала, которая включит в себя все аспекты этой задачи. Я считаю, что это ключевое направление работы, которое должно быть в правительстве, в администрации, в Госдуме на ближайшие несколько лет", — продолжил Варламов.

Он также призвал создавать среду для стартапов: законодательную и инвестиционную среду, которая бы позволяла реализовать свой потенциал.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW 2017.