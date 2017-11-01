СГК планирует построить теплотрассу от Барнаульской ТЭЦ-2 до Новоалтайска

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания планирует строительство теплотрассы протяженностью 12-15 километров от Барнаульской ТЭЦ-2 до Новоалтайска, сообщает компания.

Проект строительства входит в инвестпредложение СГК по модернизации системы теплоснабжения Барнаула и Новоалтайска. Ранее компания выразила готовность принять участие в модернизации теплоснабжения городов при условии их перехода на новую модель рынка тепла. Объем запланированных компанией инвестиций оценивается в 9 миллиардов рублей.

"За счет этих средств предполагается модернизировать теплосетевую инфраструктуру для замещения неэффективных муниципальных котельных мощностями ТЭЦ, а также построить тепломагистраль протяженностью 12-15 километров от Барнаульской ТЭЦ-2 в Новоалтайск, что также позволит заместить ряд котельных", — отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правительства Алтайского края Сергея Локтева, реализация заявленных планов интересна обеим сторонам — как властям, так и энергетикам. С одной стороны, модернизация позволяет снизить нагрузку на потребителей и бюджеты Барнаула и Новоалтайска, а также улучшить экологическую обстановку в городах. С другой — применение новой модели рынка тепла даст энергетикам гарантированный уровень цены на тепло на долгосрочную перспективу, что позволит планировать инвестиции и рассчитывать сроки их окупаемости.

"Реализация проекта в Новоалтайске будет способствовать увеличению загрузки тепловых мощностей Барнаульской ТЭЦ-2… Данные инвестиционные предложения не предполагают заметного роста тарифа в Барнауле и Новоалтайске", — подчеркнул Локтев. Специально созданным рабочим группам в Барнауле и Новоалтайске предстоит проработать и оценить предложения СГК до января 2018 года.

СГК в настоящее время уже реализует проект модернизации теплоснабжения в одном из городов Алтайского края — Рубцовске. Проект предполагает замещение местной ТЭЦ Южной тепловой станцией (ЮТС), перекладку городских теплосетей и строительство перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС. После проведенных работ СГК сможет снабжать теплоэнергией 92% жителей города.