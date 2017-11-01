Flydubai запустила рейсы из Махачкалы в ОАЭ

МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Дубайская авиакомпания Flydubai запустила рейсы из Махачкалы в Дубай и стала первым перевозчиком из ОАЭ, открывшим прямое авиасообщение по этому маршруту; полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщили РИА Новости в махачкалинском аэропорту.

"Первый рейс FZ 915 вылетел 31 октября из Терминала 2 Международного аэропорта Дубая (DXB) и прибыл в Международный аэропорт Махачкала (MCX) ночью 1 ноября 2017 года. В аэропорту экипаж Flydubai приветствовали генеральный директор аэропорта Арсен Пирмагомедов и генеральный представитель Flydubai в России Александр Каторгин", — говорится в релизе.

По данным авиакомпании, открытие рейсов из Махачкалы последовало за запуском полетов из Воронежа и возобновлением авиасообщения с Уфой. Также авиакомпания объявила о расширении полетной программы из Москвы и открытии ежедневных рейсов из Международного аэропорта Шереметьево (SVO) с 29 ноября, в дополнение к рейсам из Международного аэропорта Внуково (VKO). Вместе с новыми маршрутами и увеличенной частотой рейсов с середины декабря, общее количество аэропортов сети Flydubai в России возрастет до 11, а число рейсов – до 52 в неделю.

Flydubai выполняет перелеты по более чем 95 направлениям в 44 странах и предлагает своим пассажирам удобные стыковки в Дубае для путешествий по более 200 направлениям по всему миру.

Другие новости региона читайте здесь >>