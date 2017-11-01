Власти Югры индексируют зарплаты ряда категорий граждан в 2018 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноя — РИА Новости. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, одобренный правительством региона на 2018 год, предусматривает повышение оплаты труда отдельных категорий граждан, в том числе не попадающих под действие "майских указов" президента, среди них — сотрудники МЧС, административно-управленческий персонал в больницах, детских садах, социальных учреждениях, следует из материалов правительства региона.

Весной этого года глава государства Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат с учетом инфляции для таких категорий бюджетников. По данным Минтруда, данная мера затронет более 5 миллионов россиян. Индексация зарплаты "неуказных" югорчан, как отмечается, с 1 января 2018 года составит 4%, таким образом, повышение запланировано на прогнозный уровень инфляции. Кроме того, в проект заложена аналогичная индексация величины прожиточного минимума пенсионеров и детей.

Во вторник в ходе заседания правительства Югры под председательством главы региона Натальи Комаровой был рассмотрен проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Так, доходы бюджета округа в следующем году составят около 177 миллиардов рублей, расходы — 199 миллиардов.

"В основе бюджета лежит консервативный прогноз, так что любые позитивные изменения позволят пересмотреть бюджет в сторону более оптимистичных решений. Это важно, так как в изначальной версии он остается сбалансирован на условия не очень благоприятного внешнего фона", — прокомментировала основные параметры финансового документа губернатор региона.

По словам спикера региональной Думы Бориса Хохрякова, бюджет округа продолжает оставаться социально-ориентированным. "Если в текущем году на социальные нужды идет порядка 70%, то на будущий год планируется уже порядка 73%… В целом депутаты поддержали проект бюджета и основные направления налоговой, бюджетной и финансовой политики", — подчеркнул он.

Окружной парламент рассмотрит обновленный главный финансовый документ Югры на ближайшем заседании.

Ранее глава государства на встрече с членами российского правительства попросил губернаторов обеспечить запланированное повышение и своевременную выплату заработных плат работникам бюджетной сферы.

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