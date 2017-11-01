Делегация китайского бизнеса посетит Россию 14-15 ноября

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Делегация представителей китайского бизнеса 14 ноября посетит РФ, чтобы обсудить возможность создания новых проектов в сфере инвестиций, заявил в среду РИА Новости президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

"Они приедут 14 ноября. Визит состоится под эгидой РАСПП. Делегация включит в себя членов местных торговых палат, представляющих различные китайские провинции. Будут обсуждаться ряд проектов, возможности для инвестиций. Я думаю, что визит продлится два дня", — сказал Монкевич на международной бизнес-конференции "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции".

Как отметил Монкевич, китайское бизнес-сообщество открыто для совместных проектов в различных сферах. "Наши китайские коллеги, они всеядны, — заявил глава РАСПП. – Там, где есть возможность заработать, они готовы (участвовать)".

По данным Российского фонда прямых инвестиций, на сегодняшний день в общей сложности 73 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью в 100 миллиардов долларов разрабатываются совместно российскими и китайскими компаниями.