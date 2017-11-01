Россия может начать поставки говядины и птицы в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. РФ в ближайшее время может начать поставки говядины, мяса мелкого рогатого скота, птицы и их субпродуктов в Саудовскую Аравию, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи между представителями ведомства и Агентства по пищевой продукции и ветеринарным препаратам королевства (SFDA).

Так, завершена работа по получению доступа на рынок Саудовской Аравии российской говядины, мяса мелкого рогатого скота, мяса птицы и их субпродуктов, а также другой продукции животного происхождения, включая готовую мясную продукцию, молочную продукцию и пищевое яйцо. При этом Россельхознадзор получил право самостоятельно утверждать российские предприятия, соответствующие требованиям Саудовской Аравии и прошедшие проверки, для поставок своей продукции в королевство.

"Поставки могут начаться незамедлительно после включения российских предприятий в список предприятий, утвержденных на экспорт в Королевство Саудовская Аравия. Эта техническая работа будет завершена SFDA в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подписали ветеринарно-санитарные сертификаты на экспортируемую из России в Саудовскую Аравию продукцию животного происхождения (говядину, козлятину, баранину, мясо птицы и субпродукты их них, а также на пищевое яйцо) и санитарные и технические требования к российской продукции животного происхождения (говядина, мясо птицы, баранина и козлятина, включая субпродукты).

Ранее в сентябре управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло запрет на поставки из России говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц, а также переработанной мясной продукции.