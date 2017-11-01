РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Обновления в санкциях США несущественны для российского энергосектора

14:0201.11.2017
01292
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаг США. Архивное фотоФлаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минфин США вечером 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами. Согласно документу, под санкции подпадают все проекты, старт которых намечен после 28 января 2018 года, если доля участия в них российской подсанкционной компании составит более 33%.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Эксперт оценил последствия экономических санкций США в отношении России
инистр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не ожидает дополнительных сложностей из-за поправок.

"Речь (в поправках — ред.) идет о глубоководных, шельфовых проектах и ТРИЗах (трудноизвлекаемых запасах — ред.). Все эти санкции и до этого действовали, сейчас просто разъяснение в рамках принятого летом закона. В нем сказано, что это касается проектов, которые начнут свою реализацию с января 2018 года, то есть это относится к новым проектам. Надо внимательно изучать юридически все эти вещи", — сказал Новак журналистам.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный также придерживается мнения, что поправки могут создать лишь временные затруднения.

"Будут временные затруднения, но не более того. В среднесрочной перспективе проблем никаких нет, потому что сегодня не это определяет текущую добычу. А Арктика — это дальняя перспектива. Конечно, там нужны технологии мирового уровня для бурения на шельфе, начиная с буревых платформ, буровых станков и так далее. Но санкции как раз будут стимулировать отечественные разработки в данной сфере", — заявил РИА Новости Завальный.

Декоративные поправки

Аналитики, опрошенные РИА Новости, также считают, что новые поправки не окажут существенного влияния на российский энергетический сектор.

"Первое впечатление, которое производят эти новые уточнения – они как бы в основном декоративные. Они будут затрагивать, конечно, интересы наших компаний, поскольку некоторые из них уже совершенно четко обозначили планы по зарубежной экспансии. … Но, тем не менее, главной остается добыча в стране и здесь как видим, особенных уточнений не произошло", — сказал начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Госдуме новые санкции США назвали бездумной экономической политикой
Его коллега из Fitch Ratings, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Дмитрий Маринченко, также придерживается мнения, что поправки не содержат ничего революционного.

"В поправках к четвертой директиве о технологических санкциях в нефтяной отрасли, опубликованных 31 октября, нет ничего революционного — обновленная директива включает в себя как положения, принятые в сентябре 2014 года, так и те новации, которые были прописаны в новом законе об американских санкциях — закон был подписан (президентом США Дональдом – ред.) Трампом в августе 2017 года", — сказал он.

Эксперты подчеркнули, что поскольку под санкции подпадут лишь проекты, реализация которых начнется после 28 января 2018 года, то на текущую деятельность компаний они не окажут никакого влияния.

Возможны затруднения

Минфин США
© MLADEN ANTONOV / AFP
Аналитик: у России много возможностей для ответа на новые санкции США
Тем не менее, аналитики не исключают, что новые поправки могут доставить отечественным компаниям некоторый дискомфорт. Старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Артем Малов предполагает, что санкции могут сказаться на проектах в Арктике.

 

"Роснефть" недавно заявила, что может столкнуться с проблемой по разведке и разработке проекта на Южно-Черноморском участке. Наверное, это также скажется на … проектах в Арктике", — уточнил он.

Подлевских обратил внимание, что принятие новых санкций с такой частотой создает впечатление "нажима", что может психологически угнетать компании.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Торгпред: новые санкции США направлены на подрыв российского экспорта
"Самое главное, что это создает непрерывный конвейер ужесточения санкций. Потому что с такой частотой усиливающиеся санкции создают ощущение, что будет и дальше так продолжаться, а это, конечно, угнетает. Я думаю, что никакой компании не хочется оказаться крайней, тем более что такие сложные проекты очень дорогостоящие и долгосрочные, и выпрыгнуть, вынырнуть из них быстро не получится. Конечно, это ощущение увеличения нажима оно сохраняется, а это самое неприятное", — объяснил он.

Аналитики БКС в своем ежедневном обзоре отмечают, что поправки окажут негативное влияние на отношение инвесторов, однако не окажут влияние на сами инвестпланы компаний.

"Новый раунд санкций негативен для отношения инвесторов, однако не оказывает большого влияния на инвестиционные планы российских мейджеров, поскольку на их повестке дня не стоит партнерств с американскими и европейскими компаниями на 2018 год", — сообщает БКС.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена