Обновления в санкциях США несущественны для российского энергосектора

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минфин США вечером 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами. Согласно документу, под санкции подпадают все проекты, старт которых намечен после 28 января 2018 года, если доля участия в них российской подсанкционной компании составит более 33%.

инистр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не ожидает дополнительных сложностей из-за поправок.

"Речь (в поправках — ред.) идет о глубоководных, шельфовых проектах и ТРИЗах (трудноизвлекаемых запасах — ред.). Все эти санкции и до этого действовали, сейчас просто разъяснение в рамках принятого летом закона. В нем сказано, что это касается проектов, которые начнут свою реализацию с января 2018 года, то есть это относится к новым проектам. Надо внимательно изучать юридически все эти вещи", — сказал Новак журналистам.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный также придерживается мнения, что поправки могут создать лишь временные затруднения.

"Будут временные затруднения, но не более того. В среднесрочной перспективе проблем никаких нет, потому что сегодня не это определяет текущую добычу. А Арктика — это дальняя перспектива. Конечно, там нужны технологии мирового уровня для бурения на шельфе, начиная с буревых платформ, буровых станков и так далее. Но санкции как раз будут стимулировать отечественные разработки в данной сфере", — заявил РИА Новости Завальный.

Декоративные поправки

Аналитики, опрошенные РИА Новости, также считают, что новые поправки не окажут существенного влияния на российский энергетический сектор.

"Первое впечатление, которое производят эти новые уточнения – они как бы в основном декоративные. Они будут затрагивать, конечно, интересы наших компаний, поскольку некоторые из них уже совершенно четко обозначили планы по зарубежной экспансии. … Но, тем не менее, главной остается добыча в стране и здесь как видим, особенных уточнений не произошло", — сказал начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Его коллега из Fitch Ratings, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Дмитрий Маринченко, также придерживается мнения, что поправки не содержат ничего революционного.

"В поправках к четвертой директиве о технологических санкциях в нефтяной отрасли, опубликованных 31 октября, нет ничего революционного — обновленная директива включает в себя как положения, принятые в сентябре 2014 года, так и те новации, которые были прописаны в новом законе об американских санкциях — закон был подписан (президентом США Дональдом – ред.) Трампом в августе 2017 года", — сказал он.

Эксперты подчеркнули, что поскольку под санкции подпадут лишь проекты, реализация которых начнется после 28 января 2018 года, то на текущую деятельность компаний они не окажут никакого влияния.

Возможны затруднения

Тем не менее, аналитики не исключают, что новые поправки могут доставить отечественным компаниям некоторый дискомфорт. Старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Артем Малов предполагает, что санкции могут сказаться на проектах в Арктике.

"Роснефть" недавно заявила, что может столкнуться с проблемой по разведке и разработке проекта на Южно-Черноморском участке. Наверное, это также скажется на … проектах в Арктике", — уточнил он.

Подлевских обратил внимание, что принятие новых санкций с такой частотой создает впечатление "нажима", что может психологически угнетать компании.

"Самое главное, что это создает непрерывный конвейер ужесточения санкций. Потому что с такой частотой усиливающиеся санкции создают ощущение, что будет и дальше так продолжаться, а это, конечно, угнетает. Я думаю, что никакой компании не хочется оказаться крайней, тем более что такие сложные проекты очень дорогостоящие и долгосрочные, и выпрыгнуть, вынырнуть из них быстро не получится. Конечно, это ощущение увеличения нажима оно сохраняется, а это самое неприятное", — объяснил он.

Аналитики БКС в своем ежедневном обзоре отмечают, что поправки окажут негативное влияние на отношение инвесторов, однако не окажут влияние на сами инвестпланы компаний.

"Новый раунд санкций негативен для отношения инвесторов, однако не оказывает большого влияния на инвестиционные планы российских мейджеров, поскольку на их повестке дня не стоит партнерств с американскими и европейскими компаниями на 2018 год", — сообщает БКС.