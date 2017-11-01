Армения хочет развивать промышленную кооперацию с российскими предприятиями

ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Армения готова развивать промышленную кооперацию с предприятиями РФ в таких сферах, как станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника, заявил в интервью РИА Новости президент Армении Серж Саргсян.

"В первую очередь, мы занялись как раз вопросами промышленной кооперации и будем развивать приборостроение, будем развивать радиоэлектронику, станкостроение, машиностроение. Здесь есть хорошие, большие возможности. И в этой связи обязательно нужно учесть, что две трети всех армян проживают вне Армении. Они хорошо интегрированы в общество стран, где они проживают, и добиваются неплохих результатов, в том числе и в области промышленности. Они интересуются большими рынками", — сказал Саргсян.

По его словам, уже создано несколько совместных предприятий.

"И я когда говорю о развитии промышленной кооперации, я имею в виду выпуск современной конкурентоспособной продукции", — добавил президент.

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