Рябков считает важным для России и Ирана ослаблять зависимость от доллара

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. России и Ирану необходимо двигаться в направлении ослабления зависимости от американского доллара, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что, как и раньше, нам надо двигаться по пути ослабления зависимости от американского доллара, американской банковской системы, не только РФ и Ирану. Очень многие страны мира начинают это понимать", — заявил Рябков журналистам.

"Мы ощущаем деструктивное воздействие американской стороны, которая пытается через свои крепкие, мощные позиции в финансово-банковском секторе негативно повлиять на взаимодействие путем создания препятствий для нормальных транзакций. Мы это видим и ищем альтернативы", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о развитии сотрудничества между РФ и Ираном.