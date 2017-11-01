Эксперт: деловой туризм из Китая вырос за два года втрое

Международная инициатива Китая "один пояс – один путь", по мнению экспертов, потенциально выгодна всем странам-участникам. А каковы предполагаемые дивиденды в этом проекте нашей страны? Готова ли она к наплыву массового туризма? Существуют ли причины, способные помешать полноценному включению России в глобальный проект? Об этом корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" в дни работы Международной научно-практической конференции "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции" рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

– Виталий Викентьевич, транспортная магистраль Нового шелкового пути должна пройти через 30 российских регионов. Как вы относитесь к перспективе становления этого проекта для нашей страны в качестве культурно-рекреационного?

– Уже сейчас Россию посещает ежегодно примерно полтора миллиона китайских туристов. И этот процесс, по нашим наблюдениям, набирает обороты. Потенциал увеличения этого "культурного потока" в ближайшие пять лет составляет три миллиона посетителей в год.

Популярность отечественных музеев, заповедников, архитектурных жемчужин среди жителей Поднебесной не нуждается в подробных комментариях. У России богатое культурное наследие, а за последние годы сформировались "красные маршруты", особо любимые китайскими путешественниками.

В свою очередь поступательная реализация инициативы "один пояс – один путь" также будет способствовать росту как массового, так и делового туризма. По нашим данным, объем последнего, начиная с 2015 года, вырос примерно втрое. Это свидетельствует о росте интереса китайского бизнеса и органов власти к инвестициям в Россию.

– Лидер КНР Си Цзиньпин, представляя "Шелковый путь", привел пример кокона, превратившегося в прекрасную бабочку. "Это произойдет в 2030 году", – сказал он. Насколько реалистична эта дата?

– Инициатива "один пояс – один путь" подразумевает масштабные инвестиции в инфраструктуру стран бывшего Шелкового пути, содействующие улучшению логистики китайских товаров. Намечен, кроме того, и перенос ряда производств из Китая, где сейчас снижается норма прибыли и ужесточается экологическое законодательство.

По своему масштабу инициатива соизмерима с планом Маршалла. Это кейнсианская программа, связанная с опорой на мультипликативные эффекты инфраструктурных проектов. Она способна стать ключевым драйвером развития экономики большой Евразии. Срок до 2030 года тоже представляется реалистичным. Китай обладает как ресурсами, так и стратегическим видением каналов реализации проекта. В то же время он поддержан практически всеми странами-участницами, так что глобальных препятствий (играя словами) на этом амбициозном пути я не вижу.

– Обозначьте, пожалуйста, самые серьезные риски, могущие помешать полноценному включению России в проект "Новый шелковый путь".

– Основным транспортным коридором, связывающим Россию и Новый шелковый путь, должна стать высокоскоростная магистраль Москва – Казань. На текущий момент этот проект реализуется по шагам. Стороны договорились протянуть первый этап до Владимира, а уже по итогам анализа его окупаемости принять решение о продолжении до Казани. По этой причине возникли серьезные риски реализации маршрута.

В то же время экономическая конъюнктура, если говорить о включении России во всемирную систему транспортных коридоров, максимально благоприятна. Прежде всего, внутренняя: экономика вышла из рецессии, показатели инфляции расположились на исторических минимумах. Что же касается политики инвестиционного сопровождения проекта, то она неуклонно совершенствуется.

Думаю, что при отсутствии серьезных экономических шоков Россия сможет стать одним из ключевых действующих лиц если не транспортной, то экономической части "одного пояса – одного пути". Этот сегмент включает в себя перенос предприятий и прямых иностранных инвестиций в перспективные рыночные ниши.

Россия обладает большим внутренним рынком, дешевым сырьем и квалифицированной рабочей силой. Другой сильный ее плюс – выгодное географическое положение. Все эти факторы, к слову, признаются китайскими инвесторами в качестве стратегически значимых.