Новак отметил хорошие перспективы для сотрудничества России и Ирана

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. Россия и Иран имеют хорошие перспективы сотрудничества, торговля между двумя странами растет, сообщил журналистам министр энергетики России, сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии Александр Новак.

"У нас состоялся конструктивный разговор, мы выразили удовлетворенность текущим состоянием и подробно обсудили направления сотрудничества для того, чтобы увеличить торговый оборот между нашими странами, взаимные инвестиции и реализовать задачи, поставленные руководством наших стран по развитию сотрудничества. У нас наблюдается хорошая динамика в последние годы по увеличению товарооборота, при этом мы обсудили и то, что у нас есть большой потенциал", — сказал Новак по итогам закрытой встречи с сопредседателем иранской части российско-иранской межправкомиссии, министром экономики и финансов Ирана Масудом Карбасьяном.

Карабасьян, в свою очередь, также заявил, что переговоры прошли хорошо, отметив рост в торгово-экономической сфере двух стран. По его словам, сотрудничество России и Ирана распространяется на транспортную, энергетическую, медицинскую сферы. Министры обсудили совместную работу в банковской и таможенной сферах. "(Обсудили — ред.) Создание при этом "зеленого коридора" по предложению и инициативе Российской Федерации", — заключил он.