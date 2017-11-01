Минэнерго не поддержало передачу "Россетям" функций диспетчера ЕЭС, узнал Ъ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Намерение "Россетей" получить функции диспетчера Единой энергосистемы (ЕЭС) России, поглотив "Системного оператора", не было поддержано на совещании в Минэнерго РФ, пишет в среду газета "Коммерсант".

Предложение "Россетей" об интеграции "Системного оператора" (СО, диспетчер ЕЭС России) в структуру госхолдинга обсуждалось в понедельник на совещании у министра энергетики Александра Новака, ссылается газета на источники в отрасли и стороны обсуждения. Ранее источник в "Россетях" сообщил РИА Новости, что компания хочет внести в свой уставный капитал акции "Системного оператора". Однако сам "Системный оператор" против этой идеи.

В Минэнерго газете подтвердили, что на совещании приняли решение о нецелесообразности данного предложения "Россетей". Минэнерго сочло предложение "слабо аргументированным", не представлена экономическая модель, заявили газете источники. Минэкономики высказало опасение в связи с тем, что это "может привести к негативным экономическим последствиям для энергосистемы в целом". Передача функций СО в "Россети" может "спровоцировать конфликт интересов, разбалансировать систему сдержек и противовесом между сторонами рынка", считает другой источник.

В "Россетях" сообщили, что у участников совещания возникло много вопросов к предложению госхолдинга, "на каждый из которых даны исчерпывающие аргументированные ответы". Инициативу там объясняют намерением "достойно завершить реформу РАО ЕЭС в части организации операционно-диспетчерского управления (ОДУ)". В холдинге добавили, что выручка и электросетей, и СО регулируется, поэтому улучшение финансовых показателей холдинга в числе аргументов не обозначалось.

"Россети" также ссылаются на опыт ведущих по системной надежности и эффективности энергосистем стран. Там полная интеграция ОДУ в крупные электросетевые компании позволяет добиваться наилучших показателей как в части бесперебойного энергоснабжения, так и в финансово-экономическом положении.

В СО газете сообщили, что независимый статус СО позволяет предотвратить конфликт интересов, нанесение ущерба деятельности субъектов энергетики и навязывание регуляторам решений, игнорирующих интересы отрасли.