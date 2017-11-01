РКИФ объявил о вложении средств в российскую транспортную инфраструктуру

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявил о присоединении к Объединенному транспортному концессионному холдингу, формируемому РФПИ и УК "Лидер" для партнерства при реализации инвестиционных проектов в области строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, городского транспорта на территории России, сообщил РФПИ.

На сегодняшний день стороны прорабатывают условия сотрудничества при реализации трех крупных инфраструктурных проектов: эксплуатация участка платной скоростной автодороги М-1 "Северный обход Одинцова", проектирование, строительство и эксплуатация дублера Кутузовского проспекта в Москве, строительство и эксплуатация линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге.

Совокупный объем инвестиций партнеров в рамках трех проектов может составить более 13 миллиардов рублей.

Ранее основные условия по участию в капитале "Объединенного транспортного концессионного холдинга" согласовали суверенный фонд ОАЭ Mubadala Development и Public Investment Fund из Саудовской Аравии.