Медведев предложил Китаю обсудить сотрудничество в энергетике и транспорте

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече глав правительств РФ и Китая предложил китайским коллегам обсудить, как закрепить новые тенденции развития сотрудничества в промышленности, транспорте, энергетике и высокотехнологичных секторах.

Премьер отметил рост торговли в прошлом и текущем годах.

"Эти позитивные тенденции у нас есть все шансы закрепить. Надо подумать, каким образом это сделать во всех направлениях сотрудничества: и в промышленности, и в транспорте, и в авиастроении, и в энергетике, и высокотехнологичных секторах", — сказал Медведев.

Глава российского кабмина подчеркнул, что у двух стран есть "мощный багаж для развития сотрудничества".

"Очевидно, что наши отношения сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне и являются наилучшими за многовековую историю наших отношений. Работают все форматы межправительственных консультаций… Есть ощутимые результаты по всем направлениям", — отметил Медведев.

Медведев поздравил китайское руководство с успешным проведением XIX съезда КПК. "Это главное для Китая внутриполитическое событие получило самый широкий резонанс в Российской Федерации. Был принят комплекс стратегических решений, который определяет развитие Китайской Народной Республики на ближайшее десятилетие. Я искренне желаю китайскому народу успехов в реализации этих планов", — сказал премьер-министр РФ.