Консорциум РФПИ, РКИФ, КЕФЭС и фондов Ближнего Востока приобретут 16,1% EDC

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-Китайского инвестиционного фонда (РКИФ), фондов Ближнего Востока и Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества (КЕФЭС) приобретут 16,1% акций буровой компании Eurasia Drilling, говорится в сообщении РФПИ.

"Российско-китайский инвестиционный фонд и Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества договорились об укреплении сотрудничества для реализации инвестиционных проектов в РФ и КНР, и, в качестве первого шага, объявили о присоединении КЭФЕС к консорциуму международных инвесторов в составе РФПИ, РКИФ и ведущих фондов Ближнего Востока, приобретающих 16,1% пакета акций Eurasia Drilling Company (EDC)", — говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение было подписано в среду руководством РКИФ и КЕФЭС в рамках государственного визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Китай.

Сумма сделки не раскрывается, однако как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями, речь идет о "десятках миллионов долларов".

В июле ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке доли в EDC от консорциума в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) и инвесторов с Ближнего Востока. Позднее стало известно, что одним из инвесторов выступает арабский фонд Mubadala. Глава ФАС Игорь Артемьев в сентябре высказывал мнение, что сделка по покупке РФПИ и арабским фондом акций EDC будет вынесена на правкомиссию по иностранным инвестициям.