Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $96,1 за тонну

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 ноября увеличивается до 96,1 доллара за тонну с 87,9 доллара за тонну в октябре, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2017 года составила 55,56 доллара за баррель, или 405,6 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 ноября повысилась до 15,1 доллара с 13,6 доллара.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) увеличилась до до 52,8 доллара с 48,3 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 28,8 доллара с 26,3 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла в октябре составит 28,8 доллара за тонну, на темные — 96,1 доллара за тонну.

Пошлина на кокс выросла до 6,2 доллара с 5,7 доллара за тонну.