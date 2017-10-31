Цена на нефть Brent впервые с 3 июля 2015 года превысила $61 за баррель

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent в ходе торгов вторника впервые с 3 июля 2015 года превысила отметку в 61 доллар за баррель на ожиданиях продления венской сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 20.41 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,79% — до 61,02 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,55%, до 54,45 доллара за баррель.