Инновационный проект "Интермаш" создадут в Липецкой области до 2020 года

ЛИПЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Проект по производству инновационных обрабатывающих фрезерных, токарных и шлифовальных центров "ИНТЕРМАШ" стоимостью 650 миллионов рублей создадут в рамках программы импортозамещения в Липецкой области до 2020 года в рамках кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности "ЛИПЕЦКМАШ", сообщает администрация региона.

"Проект "Интермаш" включен в реестр совместных проектов участников промышленных кластеров. Его общая стоимость составит 650 миллионов рублей, планируемый объем субсидии — 263,5 миллиона рублей до 2020 года. Будет создано 40 высокопроизводительных рабочих мест, доля рынка выпускаемой продукции к 2020 году достигнет 20%. Субсидии участникам промышленных кластеров предоставляются на возмещение до 50% затрат при реализации совместных проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в промышленном комплексе региона продолжается реализация импортозамещающих инвестиционных проектов, ввод новых мощностей, в том числе в кластерах и индустриальных парках. Комиссия по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров Минпромторга России в этом году поддержала проект "Интермаш" в рамках которого планируется производство современных станков с использованием системы охлаждения инструмента, не имеющей аналогов в мире.

"Липчане целенаправленно выполняют задачу по развитию собственного производства взамен импортной продукции. Небольшая по своим размерам Липецкая область производит промышленной продукции больше, чем несколько соседних регионов. И сегодня, в непростых экономических условиях, есть положительная динамика по многим отраслям. За высокими результатами — огромный труд каждого жителя и целых трудовых коллективов", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

Пресс-служба также отмечает, что в Липецкой области согласно прогнозам профильных специалистов рост по объемам отгруженной промышленной продукции до конца года составит около 7% и достигнет 650 миллиардов рублей.

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