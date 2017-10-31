Миронов предложил выделить субсидии на закупку снегоуборочной техники

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил правительству субсидировать закупку отечественной спецтехники, чтобы избежать снежных завалов на дорогах, сообщает пресс-служба партии.

Депутат пояснил, что с началом зимнего сезона жители городов и поселков сталкиваются с последствиями снегопадов и метелей, которые способны надолго парализовать нормальную жизнь населенных пунктов и осложнить ситуацию на автотрассах.

"Зачастую коммунальные службы не справляются со своими задачами из-за недостатка технического оснащения, поломок и высокой степени (до 80% и даже 90%) износа парка спецтехники", — цитирует Миронова пресс-служба.

По его словам, исправить ситуацию в связи с тем, что снегоуборочная техника стоит дорого и не каждому муниципальному бюджету под силу ее приобрести, можно с помощью субсидирования закупок отечественной техники. Депутат отмечает, что такой опыт уже успешно был применён в сельском хозяйстве.

"Правительству стоит распространить аналогичные льготы на приобретение снегоуборочной техники российского производства. Эта мера должна поддержать отечественного производителя, способствовать модернизации и увеличению парка коммунальных служб, и предотвратить последствия отнюдь не стихийных бедствий, которые причиняют столько неудобств и населению, и экономике", — заключил Миронов.