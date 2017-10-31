Энергокризиса в России нет, и предпосылок тоже нет, считает эксперт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Энергетического кризиса в России нет, и предпосылок к нему тоже не наблюдается, полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Ранее экс-глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, ныне возглавляющий УК "Роснано", заявил, что резерв мощности в России будет исчерпан к 2023-2024 годам. Соответственно, это чревато нарушениями в работе энергосистемы, отключениями электроэнергии. Чтобы этого избежать, по его словам, надо ввести программу модернизации электростанций, наподобие программы ДПМ (договор о предоставлении мощности), которая гарантировала окупаемость инвестиций в строительство новых мощностей.

"Предпосылки кризиса в энергетике возникли 20 лет назад, когда из-за сокращения инвестиций появилась опасность того, что генерирующих и сетевых мощностей будет не хватать. Тогда к руководителю РАО ЕЭС прислушались…. Сейчас кризиса в энергетике нет, и, на мой взгляд, предпосылок к нему тоже не наблюдается", — отметил журналистам эксперт.

В ходе реформы электроэнергетики РФ в нулевых годах отрасль была полностью реорганизована. В энергетику пришли крупные иностранные игроки, такие как "дочки" итальянской Enel или немецкой E.ON. Было построено более 35 ГВт новых мощностей, в том числе более 20 парогазовых, обеспечивающих более высокий КПД (до 55%), напоминает Ващенко. Либерализация тарифов позволила поднять рентабельность бизнеса. Например, у "Юнипро" маржа по EBITDA сейчас около 30%, тогда как 15 лет назад она не превышала 20%, замечает эксперт.

Сейчас энергосистема страны профицитна – избыток мощностей оценивается в 20-30 ГВт. Потребности в допгенерации есть лишь в отдельных регионах, в частности, в Крыму (0,9 ГВт) и на Дальнем Востоке (0,9 ГВт), их строительство ведется.

Реализация инвестпрограмм в рамках действующей программы ДПМ находится в завершающей стадии. С 2019 года на смену ДПМ может прийти новый механизм привлечения инвестиций, который даст возможность модернизировать около 75 ГВт мощностей в течение 20 лет. "Таким образом, слова главы "Роснано" о предпосылках кризиса в энергетике, на мой взгляд, не соответствуют действительности", — заключает Ващенко.