Энергокризиса в России нет, и предпосылок тоже нет, считает эксперт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Энергетического кризиса в России нет, и предпосылок к нему тоже не наблюдается, полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
"Предпосылки кризиса в энергетике возникли 20 лет назад, когда из-за сокращения инвестиций появилась опасность того, что генерирующих и сетевых мощностей будет не хватать. Тогда к руководителю РАО ЕЭС прислушались…. Сейчас кризиса в энергетике нет, и, на мой взгляд, предпосылок к нему тоже не наблюдается", — отметил журналистам эксперт.
Сейчас энергосистема страны профицитна – избыток мощностей оценивается в 20-30 ГВт. Потребности в допгенерации есть лишь в отдельных регионах, в частности, в Крыму (0,9 ГВт) и на Дальнем Востоке (0,9 ГВт), их строительство ведется.
Реализация инвестпрограмм в рамках действующей программы ДПМ находится в завершающей стадии. С 2019 года на смену ДПМ может прийти новый механизм привлечения инвестиций, который даст возможность модернизировать около 75 ГВт мощностей в течение 20 лет. "Таким образом, слова главы "Роснано" о предпосылках кризиса в энергетике, на мой взгляд, не соответствуют действительности", — заключает Ващенко.