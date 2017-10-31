Госпрограмма развития АПК предполагает значительный рост экспорта

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Обновленная государственная программа развития сельского хозяйства РФ предполагает, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году вырастет до 21,4 миллиарда долларов, следует из проекта изменений в госпрограмму на портале regulation.gov.ru.
Среди целей государственной программы — увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2020 году по сравнению с 2015 (базовым) годом. Документ предполагает, что темп роста экспорта в 2018 году составит 117% по сравнению с базовым годом, в 2019 году — 124%, а в 2020 году — 132%, благодаря чему поставки сельхозпродукции из страны составят 21,4 миллиарда долларов.
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в конце сентября говорил, что экспорт сельхозпродукции из РФ по итогам 2017 года может достичь 20 миллиардов долларов.