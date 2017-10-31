Госпрограмма развития АПК предполагает значительный рост экспорта

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Обновленная государственная программа развития сельского хозяйства РФ предполагает, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году вырастет до 21,4 миллиарда долларов, следует из проекта изменений в госпрограмму на портале regulation.gov.ru.

Проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму развития АПК на 2013-2020 годы разработан Минсельхозом. Министерство подготовило документ в связи с тем, что эта программа определена как "пилотная" для перевода на механизмы проектного управления с 2018 года.

Среди целей государственной программы — увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2020 году по сравнению с 2015 (базовым) годом. Документ предполагает, что темп роста экспорта в 2018 году составит 117% по сравнению с базовым годом, в 2019 году — 124%, а в 2020 году — 132%, благодаря чему поставки сельхозпродукции из страны составят 21,4 миллиарда долларов.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в 2015 году составил 16,215 миллиарда долларов, импорт — 26,65 миллиарда долларов. В 2016 году экспорт составил 17,07 миллиарда долларов, импорт — 25,03 миллиарда долларов.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в конце сентября говорил, что экспорт сельхозпродукции из РФ по итогам 2017 года может достичь 20 миллиардов долларов.