"ЮТэйр" пообещала сохранить долю в авиауслугах для ООН

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Доля авиакомпании "ЮТэйр" в авиауслугах для ООН будет сохраняться, ожидает гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов.

"Нам удалось такую логику услуги предоставить миротворческой деятельности ООН, которую вряд ли (она настолько эффективна со стороны цены-качества) можно заменить. Поэтому мы считаем, что наша доля рынка и выручка будут сохраняться. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Мы диверсифицируем пакет предложения для ООН: вчера мы работали только на вертолетах, сегодня мы работаем и на вертолетах, и на самолетах, и на долгосрочных контрактах", — сказал он журналистам.

По словам Мартиросова, ООН — это организация, которая стремительно меняется в зависимости от "логики политических циклов". "Новый генсекретарь, новое руководство у ведущих стран-доноров ООН, новые условия бюджетирования — соответственно, ООН снова меняется, с новыми инициативами выходит. Вот сейчас одна из новых логик организации — сокращение разного рода расходов, в том числе и на авиауслуги", — добавил он.

Новая логика поведения ООН при закупках — сокращение издержек, считает глава авиаперевозчика. "Но на наш взгляд, все эти импульсы и наша величина дает нам возможность очень серьезно поджать расходы. чтобы соответствовать новым требованиям ООН по повышению операционной эффективности, снижению до минимума возможных цен. И на наш взгляд, сокращение бюджета ООН, это уже видно, оно пойдет не по пути сокращения наиболее эффективных операторов, а каких-то других", — рассказал он.

Мартиросов также отметил, что на внутрироссийском рынке основными клиентами компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" являются "Роснефть", "Транснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл".

Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) входит в группу "ЮТэйр", которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. Согласно последнему квартальному отчету "ЮТэйр", 50,1% акций принадлежит "АК-Инвест" (подконтрольна НПФ "Сургутнефтегаз"), правительству Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 38,8%, правительству Тюменской области — 8,4%.