"ЮТэйр" пообещала сохранить долю в авиауслугах для ООН

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Доля авиакомпании "ЮТэйр" в авиауслугах для ООН будет сохраняться, ожидает гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов.
По словам Мартиросова, ООН — это организация, которая стремительно меняется в зависимости от "логики политических циклов". "Новый генсекретарь, новое руководство у ведущих стран-доноров ООН, новые условия бюджетирования — соответственно, ООН снова меняется, с новыми инициативами выходит. Вот сейчас одна из новых логик организации — сокращение разного рода расходов, в том числе и на авиауслуги", — добавил он.
Мартиросов также отметил, что на внутрироссийском рынке основными клиентами компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" являются "Роснефть", "Транснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл".
Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) входит в группу "ЮТэйр", которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. Согласно последнему квартальному отчету "ЮТэйр", 50,1% акций принадлежит "АК-Инвест" (подконтрольна НПФ "Сургутнефтегаз"), правительству Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 38,8%, правительству Тюменской области — 8,4%.