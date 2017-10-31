Россия поднялась на пять строчек в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия поднялась до 35-й позиции в рейтинге Doing Business-2018 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC), сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Сегодня будет опубликован рейтинг Doing Business Всемирного банка, Россия здесь поднялась на пять позиций по сравнению с результатом прошлого года и занимает теперь 35-ое место", — сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Орешкин напомнил, что шесть лет назад Россия находилась в рейтинге на 124-ом месте. "Важно понимать, что продвижение каждый раз дальше становится все сложнее и сложнее, потому что когда мы были в конце списка, двигаться удавалось довольно легко, а здесь, наверху — все страны постоянно пытаются улучшить деловой климат", — добавил глава Минэкономразвития.

Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже в 15-ый раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Президент РФ Владимир Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.