Путин поручил правительству следить за погашением регионами кредитов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству следить за погашением регионами бюджетных кредитов в четвертом квартале, при необходимости оказывать точечную поддержку.

"Я прошу правительство самым внимательным образом посмотреть на регионы, которые уже в текущем квартале должны погасить бюджетные кредиты. Не все находятся в одинаковом положении, кому-то нужно оказать, наверное, точечную поддержку", — сказал Путин на встрече с членами правительства.

"Но хочу подчеркнуть, и хочу, чтобы меня в регионах услышали: свои обязательства нужно выполнять, нужно над этим работать", — добавил он.