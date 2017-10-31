Регионы с высоким уровнем коммерческого долга получат целевой кредит

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что регионам с высоким уровнем коммерческого долга будет предоставлен целевой кредит из федерального бюджета для погашения части рыночного долга.

"Регионам, которые по состоянию на 1 октября текущего года превысили этот показатель (объем рыночного долга выше собственных доходов — ред.), должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга. Мы это обсуждали с правительством, министерством финансов", — сказал Путин.

"Мы идем на такой шаг в исключительном порядке. В дальнейшем будем придерживаться принятого ранее решения — в следующей трехлетке откажемся от предоставления так называемых длинных бюджетных кредитов для тех регионов, которые участвуют в программе реструктуризации", — добавил он. По его словам, власти ждут от субъектов "ответственного подхода и строгого соблюдения бюджетной дисциплины".