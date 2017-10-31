Китайско-евразийский фонд проведет первую сделку в России

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в штаб-квартире Жэньминь жибао. 31 октября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в штаб-квартире Жэньминь жибао. 31 октября 2017

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества (China-Eurasian Economic Cooperation Fund), созданный Китаем для инвестиций на пространстве ЕАЭС, совместно с РФПИ в среду осуществит первую сделку в России, инвестировав в крупнейшую российскую нефтесервисную компанию Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил журналистам источник, знакомый с условиями сделки.

"Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества завтра осуществит свою первую сделку в России. Это будет инвестиция в Eurasia Drilling", — сказал он.

Сделка будет осуществляться совместно с РФПИ. Источник отказался раскрыть сумму сделки, отметив что речь идет о "десятках миллионов долларов".

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что саудовская компания Saudi Aramco может в будущем инвестировать в EDC. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство от консорциума в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) и инвесторов с Ближнего Востока о покупке доли в EDC.

Собеседник журналистов сообщил также, что сделка с китайскими инвесторами стала результатом работы третьего российско-китайского консультативного комитета предпринимателей, который состоялся во вторник и в котором участвовали более 150 предпринимателей из обеих стран.