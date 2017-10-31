Россия недооценивает новые санкции США, заявил Кудрин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия недооценивает новые санкции США, считает глава совета фонда "Центр стратегических разработок", экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Три или четыре дня назад опубликованный новый санкционный список — мы у нас в России пока недооцениваем. Это совершенно новый, качественно более жесткий вариант санкций", — сказал Кудрин, выступая на конференции "Евразийская интеграция".

Госдепартамент США в пятницу 28 октября опубликовал список российских организаций и компаний, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций. В список вошли спецслужбы РФ (ФСБ, СВР, ГРУ) и 33 предприятия, концерна и организации оборонно-промышленного комплекса, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Туполев". Все они уже находятся под санкциями США, но теперь угроза их введения нависла над контрагентами российских предприятий. Под санкции теперь могут попасть сделки по продаже третьим странам российского высокотехнологичного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект конгресса по новым санкциям против Ирана и РФ, который призывал администрацию президента США включить в бюджетные расходы в 2018–2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, со стороны России.